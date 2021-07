Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung 02./03.07.21

Cloppenburg/Vechta (ots)

Verkehrsunfall in Ermke

Fr., 02.07.2021 17:25 Uhr, Ermke. Eine 83-jährige Radfahrerin aus Lastrup befuhr die Brinkstraße in Ermke in Richtung Am Brink. An der Kreuzung beabsichtigte sie diese zu überqueren. Sie übersah dabei den von rechts kommenden Pkw eines 65-Jährigen aus Molbergen. Durch den darauffolgenden Zusammenstoß wurde die Radfahrerin schwer verletzt. Die Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Evangelische Krankenhaus Oldenburg eingeliefert.

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Cloppenburg Bei der Kontrolle eines 35-jährigen PKW-Fahrers aus Lastrup, am Samstag um 00:20 Uhr in der Taubenstraße, wird festgestellt, dass er nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diese wurde ihm durch die Führerscheinbehörde entzogen.

