POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Barßel- Nachtrag zum Verkehrsunfall in Barßel vom 01.Juli 2021:

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/4957656), war es am 01.Juli 2021 in der Loher Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzen Person gekommen. Durch die Polizei wird bei diesem Unfall ausdrücklich das Verhalten der Ersthelfer und Zeugen gelobt, die sich bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte vorbildlich um den verletzten Autofahrer gekümmert hatten. Der Autofahrer befindet sich zurzeit im Krankenhaus, schwebt aber nach Angaben der Ärzte nicht mehr in Lebensgefahr.

Thüle - Verkehrsunfall

Am Freitag, den 02. Juli 2021, kam es gegen 05.35 Uhr auf der Bundesstraße B72 zu einem Verkehrsunfall: Eine 22-Jährige aus Cloppenburg befuhr mit ihrem schwarzen PKW New Beetle die B72 aus Richtung Cloppenburg kommend in Fahrtrichtung Friesoythe. Im weiteren Streckenverlauf zwischen der Thülsfelder Talsperre und Mittelsten Thüle (konkreter lässt sich der Unfallort nicht lokalisieren) wollte sie einen LKW überholen und scherte aus, brach den Überholvorgang aber aufgrund von Gegenverkehr wieder ab. Beim Wiedereinscheren kam es dann zum Zusammenstoß zwischen ihrem PKW und dem Auflieger der Sattelzugmaschine, wodurch ihr PKW Beschädigungen an der rechten Frontschürze davontrug. Die entstandene Schadenshöhe beträgt ca. 3000 Euro. Die Fahrzeugführerin konnte keinerlei weitere Angaben zu dem entsprechenden LKW oder Auflieger machen. Der betroffene LKW-Fahrer, sowie Zeugen, die diesen Unfall beobachtet haben, werden daher gebeten, sich mit der Polizeistation Bösel in Verbindung zu setzen: (04494) 922620.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Freitag, den 02. Juli 2021, kam es gegen 07.00 Uhr auf der Bundesstraße B72 zu einem Verkehrsunfall: Ein 52-jähriger LKW-Fahrer aus Oldenburg befuhr mit seinem LKW die Bundesstraße B72 in Richtung Sedelsberg. Vor ihm befand sich zu diesem Zeitpunkt der LKW eines 63-Jährigen aus Melle. Im sog. 2+1 Bereich der B72 überholte der 52-Jährige den 63-Jährigen. Kurz bevor der für die Beteiligten zweispurige Bereich zurück in eine Fahrspur mündet, scherte der 52-Jährige vor dem 63-Jährigen wieder ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß. An beiden LKW entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Barßel/Harkebrügge - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf:

Am Freitag, den 02.Juli 2021, gegen 08.00 Uhr, befuhr eine 23-Jährige aus Bösel mit ihrem PKW die Dingenbergstraße in Richtung Kampe. Kurz hinter dem Schepser Kreisel wollte sie einen LKW überholen, der vor ihr in gleiche Richtung fuhr. Als sie sich bereits seitlich neben dem LKW befand, scherte dieser ebenfalls nach links aus, um einen Trecker zu überholen. Die 23-Jährige wich aus und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab. Der bislang unbekannte LKW-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Kampe fort. Bei dem LKW soll es sich um einen grünen Kieslaster gehandelt haben. Direkt nach dem Unfall hatte eine Zeugin an der Unfallstelle angehalten. Nachdem deren Hilfe jedoch nicht benötigt wurde, hatte sie die Unfallstelle wieder verlassen. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Barßel (Tel: 04499-922200) in Verbindung zu setzen.

