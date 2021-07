Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldungen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Brandstiftung an einem Getränkemarkt und einem Müllcontainer, zwei Tatverdächtige ermittelt

Wie bereits berichtet kam es am Freitag, 25. Juni 2021, im Bereich der Warthestraße zu zwei Brandstiftungen, durch die ein Gebäudekomplex mit einem Getränkemarkt und weiteren Geschäften zerstört wurde. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/4951996

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen konnte ein Tatverdacht gegen zwei männliche Jugendliche aus dem Landkreis Cloppenburg erhärtet werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ das Amtsgericht Oldenburg Durchsuchungsbeschlüsse für ihre Wohnanschriften. Diese wurden am Mittwoch, 30. Juni 2021, vollstreckt und führten zur Sicherstellung potentieller Beweismittel. Die beiden Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern weiter an. Darüber hinaus werden Verbindungen zu weiteren Fällen geprüft.

