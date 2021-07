Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 01. Juli 2021, gegen 14.10 Uhr, wurde ein 31-Jähriger Fahrzeugführer aus Essen (Oldenburg) in der Löninger Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass ihm von Seiten der Fahrerlaubnisbehörden das Recht aberkannt worden war, von seiner im Ausland erworbenen Fahrerlaubnis Gebrauch zu machen. Der Beschuldigte hatte bislang keinen Versuch unternommen, einen entsprechenden Antrag in Deutschland zu stellen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Emstek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, den 02. Juli 2021, um 02.35 Uhr, wurde in der Otto-Hahn-Straße ein 58-Jähriger aus Großenkneten einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, als er diese mit einem Kleinkraftrad befuhr. Hierbei stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz einer dafür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 01. Juli 2021, kam es um 1730 Uhr auf der Molberger Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 40-Jährige aus Cloppenburg beabsichtigte, mit ihrem PKW von der Molberger Straße nach links in die Bisamstraße abzubiegen. Sie musste verkehrsbedingt halten. Im PKW befand sich zu diesem Zeitpunkt auch ihre 8-jährige Tochter Eine 24-Jährige folgte der 40-Jährigen mit ihrem PKW, hielt aber nicht rechtzeitig an. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die 40-Jährige leicht verletzt wurde. Der PKW der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 6000 Euro.

