Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek- Diebstahl aus PKW

Zwischen Mittwoch, 30. Juni 2021, 22.30 Uhr, und Donnerstag, 01. Juli 2021, 06.50 Uhr, kam es in der Goldenstedter Straße in Höhe der Straße Ovelgönne zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zu einem grauen Peugeot, indem dieser eine Scheibe einschlug. Anschließend entwendete der Täter diverse Werkzeuge aus dem PKW. Der Schaden am PKW beläuft sich auf ca. 150 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Visbek (Tel. 04445-950470) in Verbindung zu setzen.

Vechta- Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 30. Juni 2021, 14.28 Uhr, befuhren eine 48-jährige aus Cloppenburg und ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit ihren Pkw`s, in genannter Reihenfolge, die Oldenburger Straße in Vechta. Aufgrund der dortigen Lichtzeichenanlage musste die Cloppenburgerin verkehrsbedingt bremsen. Der dahinterfahrende Pkw sah dies zu spät und fuhr auf. Der Unfallverursacher signalisierte der 48-Jährigen zu folgen. Nachdem die 48-Jährige auf einen Parkplatz fuhr, brach der unbekannte Verkehrsteilnehmer seinen Abbiegevorgang ab und entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell