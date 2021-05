Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: 48-Jähriger nach Bedrohung in Gewahrsam genommen

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag bedrohte ein 48-jähriger Mann aus Oer-Erkenschwick, um 10.30 Uhr, einen 29-jährigen Mitarbeiter eines Geschäfts am Holtgraben mit einem Messer. Während der Bestellung schrie der Unbekannte den Mitarbeiter an, beleidigte ihn und zückte plötzlich auch ein Messer. Mit dem Messer in der Hand schrie der Mann den 29-Jährigen weiterhin an, entfernte sich dann jedoch mit seinem Auto von der Örtlichkeit. Der Mitarbeiter informierte umgehend die Polizei. Diese konnte den Unbekannten im Rahmen der eingeleiteten Fahndung antreffen und in Gewahrsam nehmen. Ein im Fahrzeug aufgefundenes Messer wurde sichergestellt. Zudem ergaben sich erste Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Drogen. Dem Mann wurden daher auf der Polizeiwache Blutproben zur Beweissicherung von einem Arzt entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

