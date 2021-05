Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zwei Jugendliche nach Raub flüchtig - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Im Südpark, zwischen der Roßheidestraße und der Horster Straße, beraubten zwei unbekannte Täter einen 16-jährigen Gladbecker am Samstag, gegen 16 Uhr. Sie stießen ihn und entrissen ihm einen E-Scooter. Anschließend flüchteten sie in Richtung Roßheidetsraße. In den Abendstunden (gegen 18.30 Uhr) traf der 16-Jährige einen der beiden Unbekannten zusammen mit einem Familienmitglied an der Ecke Horster Straße/ Zum Stadtwald an. Dieser hatte den zuvor entwendeten E-Scooter dabei. Bei Erblicken der beiden schmiss er den Roller zur Seite und flüchtete in Richtung "Zum Stadtwald". Der 16-Jährige nahm seinen Roller wieder an sich und informierte erneut die Polizei. Der Flüchtige konnte nicht mehr angetroffen werden. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: etwa 1,85m groß, ca. 17-19 Jahre alt, stämmige Statur, schwarze Oberbekleidung, blaue Jeans, weiße Sneakers. Einer trug eine schwarze Kappe mit einem weißen New-Era-Symbol. Zudem hatte einer eine auffällige orangene Bauchtasche umgehängt. Beide trugen keine Schutzmasken. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich beim zuständigen Kriminalkommissariat zu melden (0800 2361 111).

