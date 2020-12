Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz, Fahrer entzieht sich Verkehrskontrolle durch überhöhte Geschwindigkeit

MainzMainz (ots)

Montag, 28.12.2020 - 02:00 Uhr Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit entzieht sich ein 20-jähriger, polizeilich bekannter Mann einer Verkehrskontrolle in der Peter-Altmeier-Allee und kann erst in der Boppstraße, in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs angehalten werden.

Durch die Polizeiinspektion Mainz 1 wurde in der Nacht auf Montag eine Kontrollstelle zur Überprüfung der allgemeinen Verkehrstauglichkeit von Fahrzeugen und Fahrer.Innen unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke betrieben. Dabei fiel ein Opel Corsa auf, welcher in einiger Entfernung angehalten wurde und der Fahrer offensichtlich die Kontrollstelle beobachtete. Als Polizeibeamte versuchten, das Fahrzeug zu kontrollieren, beschleunigt der Fahrer mit durchdrehenden Rädern und entfernt sich von der Kontrollörtlichkeit. Ein Streifenwagen verfolgt das Fahrzeug über die Rheinallee, Kaiserstraße und Boppstraße und kann dieses dort nach sehr kurzer Zeit anhalten. Der 20-jährige Fahrer, des erst sechs Monate alten Corsas, gibt keinen Grund für seine Flucht an, erklärt jedoch, dass ihm die hohe Geschwindigkeit nicht nachgewiesen werden könne. Erste Auswertungen haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit von über 90 km/h ergeben. Durch die weitere Auswertung der Rotlichtphasen der Ampeln auf der befahrenen Strecke, können auch Rotlichtverstöße errechnet werden.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines "verbotenen Kraftfahrzeugrennens" gemäß § 315 d StGB eingeleitet, da es hierzu auch ausreicht "alleine" grob verkehrswidrig und rücksichtlos eine höchstmögliche Geschwindigkeit erzielen zu wollen.

