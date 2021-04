Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht: Außenspiegel beschädigt

Speicher (ots)

Am gestrigen Dienstag, etwa zwischen 13:00 und 14:15 Uhr, touchierte offensichtlich ein vorbeifahrendes Fahrzeug den Außenspiegel eines in der Bahnhofstraße in Speicher geparkten PKW. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizei Bitburg unter der Rufnummer 06561-96850.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell