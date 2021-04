Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tod nach Brandgeschehen in einem Mehrfamilienhaus in Bitburg

Wittlich (ots)

Die bei dem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Abend des 08.03.2021 in Bitburg lebensgefährlich verletzte Person ist am 21.04.2021 in einer Spezialklinik ihren schweren Verletzungen erlegen.

