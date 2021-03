Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Holzstützen angesägt

Vandalen waren von Dienstag auf Mittwoch bei Uhingen zugange.

Ulm (ots)

Zwischen Dienstag 18 Uhr Mittwoch 11 Uhr waren Unbekannte im Landschaftspark Schloss Filseck zugange. Am Kugelnest sägten sie zwei Holzstützen an. Die müssen nun repariert werden. Das Tatwerkzeug, zwei Handsägen, ließen sie am Tatort zurück. Das Polizeirevier Uhingen (Telefon 07161/93810) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

