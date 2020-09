Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Umgefahrener Zigarettenautomat

Urbar (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde im Urbarer Weg in Urbar in Höhe des Parkplatzes ein Zigarettenautomat umgefahren. Aufgrund der Spurenlage dürfte ein Transporter oder LKW den Unfall verursacht haben. Wer kann Hinweise zur Tatzeit oder dem Tatfahrzeug geben?

