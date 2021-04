Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort

Dahnen (ots)

Am Sonntag, den 25.04.2021, gegen 16:30 Uhr, ereignete sich auf der L1 in Höhe der Ortslage Dahnen in Fahrtrichtung Reipeldingen ein Verkehrsunfall. Hierbei verstieß ein PKW, welcher in Richtung Dahnen fuhr, gegen das Rechtsfahrgebot, sodass der entgegenkommende PKW nach rechts ausweichen musste. Infolge dessen kam dieser PKW von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Leitpfosten zusammen. Die 32-jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Arzfeld blieb unverletzt. Der weitere unfallbeteiligte PKW entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen blauen PKW handeln. Zeugen die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Prüm unter 06551/9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

