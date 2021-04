Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfall auf dem Schlossplatz in Wittlich

Wittlich (ots)

Verkehrsunfall auf dem Parkplatz am Schlossplatz

Am Dienstag, 27. April 2021, gegen 15:45 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz am Schlossplatz in Wittlich ein Verkehrsunfall. Ein Fahrzeug, dessen Fahrerin sich auf der Suche nach einem Parkplatz befand, wurde durch ein anderes Fahrzeug beim Ausparken beschädigt, wobei die Unfallbeteiligten widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang machten.

Bei der Unfallaufnahme meldete sich eine Zeugin, diese wird gebeten, sich unter der 06571/926-0 mit der Polizei in Wittlich in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Wittlich

