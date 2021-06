Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht - Unbekannter beschädigt BMW

Mannheim-Neckarau: (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Zeitraum zwischen Mittwoch, 23.06.2021, 00:00 Uhr und Freitag, 25.06.2021, 15:30 Uhr einen in der Niederfeldstraße abgestellten 1 er BMW und verließ die Unfallstelle ohne den Unfall zu melden. An dem BMW entstand ein Sachschaden an der linken Heckstoßstange und dem Radkasten hinten links in Höhe von ca. 2000EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher bzw. zum Unfallhergang geben können, setzten sich bitte mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/833970, in Verbindung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell