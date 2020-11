Polizei Münster

POL-MS: Fahrraddieb und Autoaufbrecher im Bahnhofsumfeld gestellt

MünsterMünster (ots)

Polizisten stellten am Montagabend (16.11., 22:18 Uhr) im Hamburger Tunnel einen Dieb auf einem gestohlenen Fahrrad. Die Beamten waren im Bahnhofsumfeld auf Streife unterwegs und kontrollierten den 26-jährigen Mann mit dem Damenfahrrad. Bei der Überprüfung des Rades der Marke Gudereit stellten die Polizisten fest, dass die Leeze als gestohlen gemeldet wurde. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher. Den 26-Jährigen erwartet ein Stafverfahren.

Etwa vier Stunden später (17.11., 2:07 Uhr) nahmen Polizisten am Hafenweg einen 43-jährigen Mann vorläufig fest, der gerade auf frischer Tat Bargeld aus einem aufgebrochenen Auto entwendete. Der Dieb hatte die Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen, saß in dem VW und schmiss die Münzen auf den Boden, als er die Beamten entdeckte. Der 43-Jährge ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Ihn erwartet ebenfalls ein Strafverfahren.

