Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - 24-jähriger Mann bei Verkehrsunfall verletzt

Heidelberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01.39 Uhr, wurde ein 24-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall in der Heidelberger Friedrich-Ebert-Anlage verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der alleinbeteiligte 24-jährige Fahrer eines Pkw Nissan infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam kurz nach der Kreuzung am Adenauerplatz nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einer Werbetafel und kam mit seinem Fahrzeug auf der Schutzplanke zum Stehen. Zeugen leisteten hierauf unmittelbar Erste-Hilfe, da der 24-Jährige nach der Kollision kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte. Mit dem Eintreffen der Rettungskräfte wurde er durch den Notarzt weiterversorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde ihm nach erfolgter medizinischer Behandlung eine Blutprobe zur Feststellung seiner Alkohol- und Drogenbeeinflussung entnommen. Seinen Führerschein musste der Fahrzeugführer ebenfalls abgeben. Am Pkw Nissan entstand ein Sachschaden von 6000 EUR. Die Höhe des Sachschadens an der Werbetafel und der Schutzplanke ist derzeit noch nicht bekannt.

