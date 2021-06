Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Auto rammt Linienbus - Keine Verletzten

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Weil sie die Vorfahrt missachtet hat, ist eine Frau mit ihrem Nissan mit einem Linienbus am Donnerstag um 14 Uhr in Walldorf zusammengestoßen. Die 33-Jährige befuhr die Rennbahnstraße in Richtung der Kreuzung Schwetzingerstraße. Dort kollidierte sie frontal mit dem von links kommenden Bus, dessen komplette rechte Seite beschädigt wurde. An dem Bus entstand ein Schaden von rund 4500 Euro, an dem Auto von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

