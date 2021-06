Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg, Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer fährt auf Auto und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Rauenberg, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein unbekannter Fahrradfahrer ist am Dienstag um 18 Uhr in Rauenberg in der Straße Im Brühl auf ein geparktes Auto aufgefahren und gestürzt. Anschließend fuhr der Radfahrer weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Unfall. Ihm zufolge soll es sich bei dem Unfallverursacher um einen 14 bis 15 Jahre alten Jugendlichen handeln, bekleidet mit einem dunklen T-Shirt und kurzer Hose. Unterwegs war er mit einem Mountainbike. An dem geparkten VW Passat wurde der linke Heckbereich beschädigt. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter Telefon 06222/57090 zu melden.

