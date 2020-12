Polizei Eschwege

POL-ESW: 74-Jähriger überrascht Einbrecher; Täter flüchten; Polizei bittet um Hinweise

EschwegeEschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Am Montagabend gegen 17.55 Uhr hat ein 74-jähriger Hauseigentümer in Großalmerode offenbar zwei Einbrecher überrascht und in die Flucht geschlagen. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise zu den flüchtigen Tätern.

Der 74-jährige Mann hatte den eigenen Angaben nach im Wohnzimmer seines Einfamilienhauses in der Straße Am Schwarzenberg gelegen und geschlafen, als er durch lautes Klopfen wach geworden sei. Als er Nachschau hielt, traf er zwei Räume weiter in der Küche plötzlich auf eine unbekannte männliche Person, die dem 74-Jährigen mit der Taschenlampe ins Gesicht leuchtete und danach sofort die Flucht ergriff. Der Täter sprang aus dem Küchenfenster, über welches er zuvor gewaltsam in das Haus eingestiegen war.

Der Unbekannte flüchtete dann mit einem weiteren Täter, der vor dem Haus gewartet hatte in unbekannte Richtung. Zu den flüchtigen Tätern ist lediglich bekannt, dass beide 165 cm groß waren und hochdeutsch gesprochen haben sollen.

Geklaut haben die Täter nichts, durch den Einbruch richteten diese aber einen Schaden von 300 Euro an.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt jetzt die Kriminalpolizei in Eschwege, die um Hinweise zu den flüchtigen Personen und anderweitige verdächtige Wahrnehmungen in dem Bereich, insbesondere z.B. ortsfremde Fahrzeuge o.ä. unter der Rufnummer 05651/925-0 bittet.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37269 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell