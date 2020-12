Polizei Eschwege

POL-ESW: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

EschwegeEschwege (ots)

Um 16:45 Uhr ereignete sich gestern Nachmittag ein Verkehrsunfall in der Niederhoner Straße in Eschwege bei der ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Zur Unfallzeit beabsichtigte eine 53-Jährige aus der Gemeinde Berkatal mit ihrem Pkw von dem Gelände einer Firma für Land- und Forsttechnik nach rechts (stadtauswärts) auf die Niederhoner Straße einzubiegen. Nach ihren Angaben kam es dabei zu einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der ohne Licht verbotswidrig aus Richtung Preußenplatz kommend und somit entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Innenstadt unterwegs war. Der 16-Jährige Radfahrer aus der Gemeinde Wehretal wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und am Unfallort ambulant behandelt. Seinen Angaben zufolge wäre er stadtauswärts unterwegs gewesen und somit in Fahrtrichtung. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Die Polizei in Eschwege bittet daher um Hinweise, insbesondere zur Fahrtstrecke des Radfahrers, unter 05651/9250.

