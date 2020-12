Polizei Eschwege

POL-ESW: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 27 bei Sontra, zwei Personen tödlich verletzt (Nachtrag)

EschwegeEschwege (ots)

Um 04:50 Uhr ereignete sich vergangen Nacht auf der B 27 in der Gemarkung von Sontra ein schwerer Verkehrsunfall, bei der in dem verursachenden Fahrzeug zwei Fahrzeuginsassen tödlich verletzt wurden, drei weitere Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Fahrzeug in Richtung Norden unterwegs und hatte in Höhe der Autobahnbaustelle noch vor dem dortigen Kreisverkehr ein vorausfahrendes Fahrzeug überholt. Durch das Überholmanöver kam es auf der Gegenfahrspur zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, der in Richtung Sontra unterwegs war. Die Bundesstraße war aufgrund des Unfalls bis um 08:50 Uhr voll gesperrt; eine Umleitung erfolgte über die B 400. Neben Rettungskräften waren Feuerwehr, Straßenmeisterei und ein von der Staatsanwaltschaft beauftragter Gutachter am Unfallort. Es wird nachberichtet

