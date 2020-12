Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

EschwegeEschwege (ots)

Paketfahrzeug kommt von Fahrbahn ab

Um 18:12 Uhr befuhr gestern Abend ein 23-Jähriger aus Bebra mit einem Mercedes Vito die Chattenlohstraße in Meißner-Weidenhausen in Richtung Eltmannshausen. Am Ortsausgang geriet er mit dem Fahrzeug im Verlauf einer Linkskurve zunächst nach rechts von der Straße ab. Dabei wurde ein Leitpfosten beschädigt. Der 23-Jährige lenkte nun gegen, übersteuerte und fuhr dadurch quer über die Fahrbahn nach links gegen eine Grundstücksmauer. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Sachschaden: ca. 6000 EUR.

Fahrerin leicht verletzt

Leicht verletzt wurde eine 38-jährige Pkw-Fahrerin aus Pfaffschwende, die gestern Mittag, um 14:02 Uhr, auf der K 11 unterwegs war. Zur Unfallzeit befuhr eine 33-jährige Eschwegerin mit ihrem Pkw von Kella/Thüringen in Richtung Meinhard-Frieda. Ausgangs einer Rechtskurve verlor sie dabei die Kontrolle über ihr Auto, versuchte noch ihr Auto auf ihrer Fahrspur zu halten, rutschte dann aber mit dem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur. Dort fuhr sie dann gegen die Fahrerseite des entgegenkommenden Pkws, das von der 38-Jährigen gefahren wurde. Deren Pkw rutschte dann bedingt durch den Aufprall einen kleinen Hang hinunter. Ihr Auto musste zudem abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 3500 EUR angegeben.

