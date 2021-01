Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Brandmeldeanlage löst aus

SprockhövelSprockhövel (ots)

Am Montagmorgen löste gegen 6.15 Uhr die Brandmeldeanlage in einem Gewerbebetrieb in der Harkortstraße aus. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte als Ursache aus einer Maschine ausgetretenen Wasserdampf fest. Ein weiteres Eingreifen der Einsatzkräfte wurde nicht erforderlich. Einsatzende war gegen 7.00 Uhr.

