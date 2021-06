Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Gebäudekomplex und Müllcontainer gerieten in Brand

Am Freitag, 25. Juni 2021, gegen 02.25 Uhr, wurde durch einen 30-jährigen Mann aus Cloppenburg ein Müllcontainerbrand im Bereich eines Verbrauchermarktes in der Memelstraße mitgeteilt. Beim Eintreffen am Brandort bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten, dass es an einem Getränkemarkt an der Warthestraße im Bereich eines Leergutlagers zu einem Vollbrand gekommen ist. Im weiteren Verlauf griff das Feuer vom Leergutlager auf das unmittelbar angrenzende Gebäude über. Hierbei handelte es sich um ein Gebäudekomplex bestehend aus einem Getränkemarkt, einem Lebensmittelmarkt und einem Bekleidungsgeschäft. Während der Müllcontainerbrand am Verbrauchermarkt durch einen 33-jährigen Warenanlieferer aus Leer mit eigenen Mitteln gelöscht werden konnte, wurde der Brand am Gebäudekomplex durch zahlreiche Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr bis in den Morgenstunden gelöscht. Vor Ort waren Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg, Lastrup und Friesoythe. Zudem kam unter anderem eine Drohnenstaffel der Feuerwehr zum Einsatz. Durch den Brand wurde das komplette Gebäude zerstört. Der entstandene Schaden am Gebäude wurde zunächst auf ca. 500.000 Euro geschätzt. Der Schaden am Müllcontainer wurde auf ca. 500 Euro geschätzt. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Derzeit kann eine Inbrandsetzung nicht ausgeschlossen werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Essen (Oldenburg)- Diebstahl aus Gartenhaus

Zwischen Mittwoch, 23. Juni 2021, 22.00 Uhr, und Donnerstag, 24. Juni 2021, 14.00 Uhr, kam es in der Burgstraße nahe eines Alten- und Pflegeheimes in Essen (Oldenburg) zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zu einem Gartenhaus und entwendete aus diesem Sportartikel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Oldenburg), Tel. 05434/ 924700, entgegen.

Cloppenburg/Ambühren- Versuchter Einbruch in Schützenvereingebäude

Am Donnerstag, 24. Juni 2021, zwischen 13.45 Uhr und 18.45 Uhr, kam es in der Straße An den Ambührener Tannen bei einem dortigen Schützenverein zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Schützenvereingebäude und beschädigten dort unter anderem eine Scheibe einer Tür. Zudem wurde eine Videokamera von der Decke gerissen. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 500 Euro geschätzt. Zuvor kam es zwischen Sonntag, 20. Juni 2021, 10.00 Uhr, und Donnerstag, 24. Juni 2021, 10.30 Uhr, zu einem versuchten Einbruch in das Gebäude. Unbekannte Täter hatten versucht sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen, was zu diesem Zeitpunkt allerdings fehlschlug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg, Tel. 04471-18600, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell