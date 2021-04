Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Mauer beschädigt

Meppen (ots)

Am Samstag zwischen 15 und 17.30 Uhr kam es auf der Straße Am Wall in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer eine Grundstücksmauer. Es entstand ein geringer Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

