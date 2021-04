Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Motorradfahrer verletzt

Lingen (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf der B70 im Lingener Ortsteil Biene zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 55-Jähriger verletzt wurde. Der Mann war mit seinem Motorrad gegen 17 Uhr auf der Bundesstraße unterwegs. In der Abfahrt in Richtung Holthausen-Biene verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen eine Leitplanke. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebraucht.

