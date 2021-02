Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 02. Februar 2021, gegen 12.15 Uhr, wurde eine 44-jährige PKW-Fahrerin aus Lohne in der Straße Stukenborg in Vechta kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weitere Überprüfungen ergaben, dass die 44-Jährige bereits zum wiederholte Male mit einem PKW trotz fehlender Fahrerlaubnis im Straßenverkehr angetroffen wurde. Es folgte die Beschlagnahme des PKW sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Vechta- Fahren ohne Fahrerlaubnis/ Corona-Verstoß

Am Dienstag, 02. Februar 2021, gegen 16.35 Uhr, wurde ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Vechta in der Straße Neuer Markt kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Dem 19-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Während der Verkehrskontrolle befanden sich zwei weitere Personen aus Visbek und Vechta in dem PKW. Da alle Insassen aus unterschiedlichen Haushalten stammten, verstießen sie gegen die aktuelle Corona-Verordnung. Ein entsprechendes Bußgeldverfahren wurde gegen die 19-jährigen Personen eingeleitet.

Dinklage- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 02. Februar 2021, gegen 18.15 Uhr, wurde ein 41-jähriger PKW-Fahrer, der in Dinklage wohnhaft ist, kontrolliert. Überprüfungen ergaben, dass der 41-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Dinklage- Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 02. Februar 2021, zwischen 16.30 Uhr und 16.50 Uhr, kam es in der Quakenbrücker Straße auf einem Parkplatz eines dortigen Discounters zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ausparken einen abgestellten blauen Renault Megane, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel. 04443-977490) entgegen.

Goldenstedt- Rauchentwicklung in Wohnung

Am Dienstag, 02 Februar 2021, gegen 12.49 Uhr, kam es in der Straße Hasenbrink in einer Wohnung eines Mehrparteienwohnhauses zu einer Rauchentwicklung. Ein Bewohner des Wohnhauses teilte über Notruf mit, dass er den Alarm eines Rauchmelders höre und aus einer Nachbarwohnung Hilferufe wahrnehme. Neben polizeilichen Einsatzkräfte wurden unverzüglich Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Goldenstedt zur Einsatzstelle entsandt. Die Wohnung wurde geöffnet und die Bewohner konnten die Wohnung verlassen. Die drei Bewohner im Alter von 10 Monaten, 4 Jahren und 26 Jahren wurden vorsorglich vor Ort durch Rettungskräfte untersucht, blieben aber alle unverletzt. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Es stellte sich heraus, dass sich die 26-Jährige und ihre beiden Kinder versehentlich in einem Zimmer ausgeschlossen hatten und sich ein Kochtopf auf einem eingeschalteten Herd befand, der ursächlich für die Rauchentwicklung war.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell