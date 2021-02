Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es zwischen Freitag, 29. Januar 2021, 13.00 Uhr, und Montag, 01. Februar 2021, 08.00 Uhr, in der Meeschenstraße auf dem Parkplatz eines dortigen Kindergartens zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ausparken ein Zaunelement vom Kindergarten, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

