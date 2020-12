Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebe stehlen Kuchen und Fruchtschnitten - Zeugen gesucht

Stuttgart-VaihingenStuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende (27.11. bis 30.11.2020) in einen Kindergarten am Büsnauer Platz eingebrochen und haben Nachspeisen gestohlen. Offenbar drückten die Täter zwischen Freitagnachmittag, 14.15 Uhr und Montagvormittag, 10.00 Uhr, ein Fenster am Gebäude auf und gelangten so in das Innere des Kindergartens. In der dortigen Küche nahmen sie mehrere Kilo Kuchen sowie über 100 Fruchtschnitten an sich und flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 entgegen.

