Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Versuchter Wohnungseinbruch- Zeugen gesucht

Stuttgart-NordStuttgart-Nord (ots)

Ein Unbekannter versuchte am Samstagabend (28.11.2020) in eine Wohnung an der Hermann-Kurz-Straße einzubrechen. Der Täter war gegen 17.55 Uhr auf die in zirka drei Metern Höhe gelegene Terrasse geklettert und versuchte die dortige Türe aufzuhebeln. Als der Bewohner dies bemerkte, sprach er ihn an, woraufhin der unbekannte Mann in den tiefer gelegenen Garten sprang. Der Bewohner hörte noch, dass er einem mutmaßlich in der Nähe befindlichen Komplizen etwas in einer vermutlich osteuropäischen Sprache zurief, anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief erfolglos. Der Unbekannte soll 25 bis 35 Jahre alt sein, hatte kurze dunkle Haare, war zirka 180 cm groß und von sportlicher Statur. Zur Tatzeit trug er einen dunklen Parka und eine dunkle Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße in Verbindung zu setzen.

