Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Esbeck: Brand in Kindergartenküche endete glimpflich

WolfsburgWolfsburg (ots)

Esbeck, Alte Kirchstraße 18.11.20, 14.10 Uhr

Mit drei Wasser gefüllten Töpfen gelang es Beamten des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Schöningen am Nachmittag, einen Brand in der Küche eines Kindergartens in Esbeck bei Schöningen zu löschen. Zum Glück wurden die neun Kinder und die beiden Erzieherinnen nicht verletzt, so ein Beamter. Die Polizisten waren nach dem Notrufeingang schnell am Einsatzort in dem Kindergarten in der Alten Kirchstraße. Kurz danach waren neben einem Löschzug der Schöninger Feuerwehr auch die Freiwilligen Wehren aus Esbeck und Hoiersdorf zur Stelle, um die Brandstelle völlig zu kontrollieren. Da vermutlich angebranntes Essen Auslöser des Feuers war und kein Öl oder Fett sich in dem Topf befand, funktionierte Wasser als Löschmittel, resümierten die Einsatzkräfte.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell