Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Hausfriedensbruch in Grundschule

Am Mittwoch, dem 23. Juni 2021, kam es zwischen 17.00 und 20.30 Uhr in der Fladderburger Straße zu einem Hausfriedensbruch in die dortige Grundschule. Durch den Hausmeister wurde während eines Kontrollgangs eine offenstehende Tür der Grundschule festgellt. Des Weiteren wurde eine der Türen gegen ein Verschließen gesichert. Aufgrund von Schmutzanhaftungen ist davon auszugehen, dass die Schule betreten wurde. Aufbruchspuren sind nicht vorhanden. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich bislang unbekannte Personen in das Objekt haben einschließen lassen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bösel unter der Telefonnummer (04494) 922620 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell