Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahren trotz bestehendem Fahrverbot

Am Donnerstag, 24. Juni 2021, wurde um 08.30 Uhr auf der Molberger Straße ein 24-jähriger PKW-Fahrer aus Molbergen kontrolliert, der seinen PKW im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl aktuell ein einmonatiges Fahrverbot gegen ihn vorliegt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 24. Juni 2021, kam es gegen 07.40 Uhr auf der Molberger Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 58-jährige PKW-Fahrerin aus Cloppenburg befuhr die Molberger Straße in Richtung Cloppenburg. Als sie beabsichtigte, auf die Bundesstraße B213 aufzufahren, übersah sie einen entgegenkommenden 63-jährigen Fahrradfahrer aus Cloppenburg. Es kam zu einem nur leichten Zusammenstoß mit dem Hinterrad des Rades. Der verunfallte Radfahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 24. Juni 2021, kam es um 05.30 Uhr auf der Garreler Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr in Garrel mit einem bislang unbekannten Kraftfahrzeug die Hauptstraße in Fahrtrichtung Nikolausdorf an einem in Fahrtrichtung geparkten PKW SEAT Terraco eines 42-Jährigen aus Cloppenburg vorbei und touchierte dabei den linken Außenspiegel, wodurch dieser beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Garrel unter der Telefonnummer (04474) 939420 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell