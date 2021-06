Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Ergänzung zu dem gerade veröffentlichten Beitrag:

Löningen - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Am Mittwoch, dem 23. Juni 2021, gegen 17.00 Uhr, kam es in der Bahnhofsallee zu einem Verkehrsunfall: Ein 33-jähriger Fahrzeugführer aus Löningen befuhr mit seinem PKW die Bahnhofsallee aus Richtung Vinner Weg stadteinwärts. Vor dem Kreisverkehr überquerte ein 34-Jähriger Löninger mit dem Fahrrad die Bahnhofsallee aus der Tabbenstraße kommend in Fahrtrichtung Elberger Straße. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Lindern - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Mittwoch, 23. Juni 2021, um 16.10, kam es in der Kämpener Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Lastrup befuhr mit seinem Pkw den Niedrigen Weg aus Peheim kommend in Richtung Osterlindern und beabsichtigte, den Kreuzungsbereich Niedriger Weg/Kämpener Dorfstraße/Zum Trintel geradeaus in Richtung Osterlindern zu überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 20-jährigen Treckerfahrers, der mit seinem Schlepper und zwei hieran angehängten Silo-Anhängern die Kämpener Dorfstraße aus Lindern kommend in Fahrtrichtung Hegel befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 19-Jährige schwer verletzt wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 6000 Euro.

