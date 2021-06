Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines Kleinkraftrades

Am Mittwoch, 23. Juni 2021, zwischen 01.00 und 08.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem in der Fischerstraße befindlichen Carport das schwarz-rote Kleinkraftrad STINGEAR eines 22-jährigen Mannes aus Cloppenburg. Die FIN des KKR lautet: LLMTCB1618L50589. Als besonderes Merkmal kann ein weißes APPLE-Logo in Form eines Aufklebers (vorne und hinten) benannt werden. Im Helmfach des KKR befanden sich zum Tatzeitpunkt persönliche Dokumente des Geschädigten, u.a. ein Kartenführerschein und eine Krankenkassenkarte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines Hochdruckreinigers

Am Mittwoch, dem 23. Juni 2021, gegen 16.15 Uhr, kam es bei einem Autohaus an der Friesoyther Straße zum Diebstahl eines Hochdruckreinigers: Bislang unbekannte Täter entwendeten aus der Garage des Autohauses einen weißen Hochdruckreiniger, während der Verkäufer sich in einem Verkaufsgespräch befand. Die Täter entfernten sich im Anschluss mit einem grauen PKW Renault Megane Scenic mit Oldenburger Kennzeichen von der Örtlichkeit. Weitere Anhaltspunkte zu den Tätern sowie zu dem entwendeten Gegenstand liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl

Am Mittwoch, 23. Juni 2021, zwischen 09.00 und 09.20 Uhr, kam es in der Weimarer Straße zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter drangen in das Wohnhaus eines 88-jährigen Mannes ein und entwendeten persönliche Dokumente (Personalausweis, Führerschein, Mercedes-Fahrzeugschein, Haus- und Fahrzeugschlüssel (Mercedes), ein Mobiltelefon und eine Fernbedienung für ein elektrisches Garagentor. Detailliertere Informationen zu den entwendeten Gegenständen liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

