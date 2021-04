Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Geparktes Auto in der Wöschhalde beschädigt (13.04.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Sachbeschädigung begangen haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Straße "Wöschhalde". Unbekannte beschädigten einen roten Fiat Punto. Sie rissen die Außenspiegel ab, verbogen die Scheibenwischerarme und zerkratzten die Beifahrerseite. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell