POL-KN: (Singen) Gegen geparktes Auto geprallt (13.04.2021)

Singen (ots)

Über 14.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 18.00 Uhr auf der Schwarzwaldstraße ereignet hat. Eine 34-jährige Audi-Fahrerin fuhr in Richtung Alpenstraße, als sie vermutlich aus Unachtsamkeit gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Opel prallte. Beide Fahrzeuge waren nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

