Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Petershausen) Farbschmierereien im Parkhaus (09.-12.04.2021)

Konstanz-Petershausen (ots)

Unbekannte Täter besprühten am vergangenen Wochenende mehrere Wände im Treppenhaus des Parkhauses in der Luisenstraße. Zudem wurden zwei Notausgangsschilder beschädigt. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf rund 3.000 Euro belaufen. Zeugen dieser Vorgänge oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu wenden.

