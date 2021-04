Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar-Aistaig, RW) Kawasaki-Fahrer stürzt beim Abbiegen

Aistaig (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Dienstagabend ein Motorradfahrer in der Stuttgarter Straße zugezogen. Der 61-Jährige stürzte mit seiner Kawasaki vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, als er in die Durchgangsstraße einbog. Notarzt und Rettungsdienst brachten den verletzten Mann in eine Klinik. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Feuerwehr Aistaig alarmiert werden. Den Schaden an dem Motorrad schätzt die Polizei auf 2500 Euro.

