Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz

Landkreis Rottweil) Unter Drogeneinfluss mit dem Auto gefahren (12.04.2021)

Sulz (ots)

Bei einer Polizeikontrolle aufgefallen ist ein Autofahrer am Montagabend gegen 19 Uhr auf der Autobahn 81 bei Sulz. Ein 39-jähriger war mit seinem Auto in Richtung Singen unterwegs und geriet in eine Polizeikontrolle. Dabei zeigte der Mann drogentypische Auffälligkeiten, was ein Drogenvortest bestätigte. Der Autofahrer musste sein Auto stehen lassen und ein Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

