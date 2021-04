Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Autofahrerin verwechselt Brems- und Gaspedal (13.04.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Dienstag gegen 9 Uhr auf der Oberförster-Ganter-Straße. Eine 81-jährige Skoda Yeti Fahrerin verwechselte auf einem Parkplatz vor einer Klinik das Brems- mit dem Gaspedal ihres Autos. Dadurch beschleunigte der Wagen plötzlich, fuhr einen Abhang hinunter und prallte gegen eine Steinmauer, wobei der Skoda umkippte. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, weshalb sie ein Rettungswagen ins Krankenhaus brachte. An ihrem Skoda entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell