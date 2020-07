Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.07.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn: Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt

In der Nacht auf Mittwoch beobachtete ein Zeuge, wie zwei 35 und 54-Jahre alte Männer in Heilbronn-Neckargartach ein Fahrrad entwendeten. Die beiden Diebe hatten gegen Mitternacht mit einem Bolzenschneider in der Mittelbacherstraße versucht ein Fahrradschloss zu knacken. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten die Täter vor Ort antreffen. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen eines besonders schweren Falles des Diebstahls rechnen.

Heilbronn: Auffahrunfall unter Drogeneinfluss

Weil er am Dienstagnachmittag in Heilbronn offensichtlich zu spät bemerkte, dass der vorausfahrende VW abbremste, fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Mercedes auf diesen auf. Da die Ampel in der Großgartacher Straße "Rot" zeigte, bremste ein 36-Jähriger seinen Eos ab. Der 20-Jährige kollidierte mit seiner A-Klasse mit dem Eos. Dabei wurde er leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Anzeichen auf Drogeneinfluss bei dem Mercedes-Lenker. Ein Drogentest verlief positiv auf Cannabis. Der junge Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Er muss mit einer Anzeige rechnen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Möckmühl: Ladendieb greift Rettungskräfte an

Am Dienstagabend griff ein 35-Jähriger in Möckmühl Rettungskräfte und Polizisten an. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss und wurde in einem Supermarkt in der Daimlerstraße gegen 21.30 Uhr bei einem Diebstahl ertappt. Da der Ladendieb stark betrunken war und sich gegenüber den Mitarbeitern des Supermarktes aggressiv verhielt, wurde die Polizei und ein Rettungswagen verständigt. Der 35-Jährige wurde von den Sanitätern untersucht, dabei biss und schlug er um sich und verletzte sich und beide Sanitäter leicht. Durch die Sanitäter und die Polizeibeamten konnte der Dieb überwältigt werden. Da gegen den Mann ein Haftbefehl bestand, wurde er festgenommen und auf ein Polizeirevier gebracht. Während dem Transport auf die Dienststelle randalierte der Mann im Streifenwagen. Der Angreifer musste eine Blutprobe abgeben und nun mit einer Anzeige wegen einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte rechnen. Der 35-Jährige wird am heutigen Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt.

Heilbronn: Mit Fahrrad gegen geparktes Fahrzeug gefahren - schwerverletzt

Schwer verletzt wurde ein betrunkener 23-Jähriger, als er in der Nacht auf Mittwoch mit seinem Rad gegen ein geparktes Auto fuhr. Der junge Mann kollidiert mit seinem Pedelec gegen 0.30 Uhr mit einem in der Theresienstraße in Heilbronn geparkten Fiat und stürzte. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Nordheim: Zwei Leichtverletzte und 20.000 Euro Sachschaden bei Auffahrunfall

Am Dienstagmorgen ist ein 23-jähriger BMW-Fahrer in Nordheim auf einen verkehrsbedingt haltenden Nissan aufgefahren. Bei dem Unfall gegen 09.30 Uhr in der Brackenheimer Straße verletzten sich der BMW-Lenker und der 52-Jährige Nissan-Fahrer leicht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Der Nissan Infinity war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Weinsberg: Stein auf Windschutzscheibe - Zeugen gesucht

Ein großer Stein landete am Dienstagabend auf der B39 bei Weinsberg auf der Windschutzscheibe eines Autos. Ein 34-Jähriger hielt gegen 17.45 Uhr an der Einmündung zur L1011/Heilbronner Straße an einer roten Ampel an. Hier schlug ein großer Stein auf seiner Windschutzscheibe auf. Die Polizei geht nach dem derzeitigen Ermittlungsstand davon aus, dass der Stein von einem Fußweg geworfen wurde. Da die Bundesstraße und der Fußweg von einer Lärmschutzwand getrennt sind, konnte der Geschädigte nicht sehen woher der Stein kam. Die Polizei bittet Zeugen, die gesehen haben, wie der Stein geworfen wurde oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefonnummer 07134 9920, zu melden.

Ilsfeld: Unter Drogeneinfluss Unfall gebaut

Ein 20-Jähriger war am Dienstagmorgen mit seinem Sprinter unter Drogeneinfluss in Ilsfeld unterwegs. In der Spohnstraße streifte er gegen 10 Uhr einen geparkten Hyundai. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen für Drogeneinfluss bei dem Sprinter-Fahrer fest. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht der Polizisten. Der junge Mann musste eine Blutprobe abgeben und nun mit einer Anzeige rechnen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro

Bad Friedrichshall: Auto gestohlen

Bislang völlig unklar ist, wie Unbekannte einen Gebrauchtwagen von dem Gelände eines Autohauses in Bad Friedrichshall-Kochendorf entwenden konnten. Von Montag auf Dienstag wurde ein schwarzer Kia Sorento von dem Areal in der Kocherwaldstraße gestohlen. Wie die Diebe in das Fahrzeug gelangten und es starten konnten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Von Dienstag auf Mittwoch montierten Unbekannte fachmännisch die Frontstoßstange eines Opel Mokka ab und entwendeten die Scheinwerfer. Der Opel war vor dem Haupteingang der Firma geparkt. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist derzeit noch unklar. Wer hat einen Kia ohne Kennzeichen in Kochendorf gesehen? Hat Jemand etwas Verdächtiges zwischen Montag und Mittwoch im Bereich um die Kocherwaldstraße bemerkt? Zeugen die Antworten auf diese Fragen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Friedrichshall, Telefonnummer 07136 98030, zu melden.

