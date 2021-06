Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt OT Lutten - Diebstahl von Kfz-Kennzeichen

In der Zeit zwischen Dienstag, 22. Juni 2021, 15.00 Uhr, und Mittwoch, 23. Juni 2021, 06.40 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Visbeker Straße sowohl das vordere, als auch das hintere amtliche Kennzeichen von einem weißen Fahrzeug VW Crafter eines 55-jährigen Mannes aus Löningen. Das Fahrzeug war über Nacht auf einem öffentlichen Parkplatz vor einem Verbrauchermarkt abgestellt worden. Das entwendete Kennzeichen lautet: CLP-PR 142. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Goldenstedt unter der Telefonnummer (04444) 967220 entgegen.

Lohne - Diebstahl eines hochwertigen Mobiltelefons

In der Zeit zwischen Samstag, 12. Juni 2021, 14.00 Uhr, und Montag, 21. Juni 2021, 15.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Marktstraße ein in einem Mobilfunkshop ausgestelltes IPhone 11 pro max in der Farbe nachtgrün. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 22. Juni 2021, zwischen 11.00 und 11.30 Uhr, kam es in der Keetstraße auf dem Parkplatz eines dortigen Verbrauchermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer berührte beim Ein-/Ausparken den dort abgestellten PKW VW einer 72-jährigen Frau aus Lohne. Der PKW wurde hierdurch im vorderen rechten Bereich beschädigt. Zur konkreten Schadenshöhe liegen derzeit keine Informationen vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (04442) 808460 entgegen.

Holdorf - Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes

Am Montag, 21. Juni 2021, zwischen 10.00 und 15.30 Uhr, wurde in der Herbert-Klose-Straße das hochwertige E-Bike einer 27-jährigen Frau aus Holdorf gestohlen. Das Pedelec war zum Tatzeitpunkt unter einer überdachten Terrasse abgestellt. Bei dem entwendeten E-Bike handelt es sich um ein HUSQUARNA Cross Tourer 4, Rahmennummer: AV19532953. Der Rahmen hat die Farben orange, rot, grün weiß; die Schutzbleche sind schwarz; der Sattel ist grün-weiß. Die Reifengröße beträgt 27,5 Zoll. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Holdorf unter der Telefonnummer (05494) 914200 entgegen.

Bakum - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 23. Juni 2021, kam es um 07.30 Uhr in der Von-Galen-Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 25-jährige Frau aus Bakum befuhr mit ihrem PKW in Bakum die Bahnhofstraße in Richtung Von-Galen-Straße. An der Einmündung Bahnhofstraße/Von-Galen-Straße wollte sie nach rechts auf die Von-Galen-Straße in Fahrtrichtung Harme abbiegen. Beim Abbiegen übersah sie einen 15-jährigen Pedelec-Fahrer aus Bakum, der den linken Radweg der Von-Galen-Straße in Richtung Ortsmitte befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 15-Jährige stürzte und leicht verletzt wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 1000 Euro.

