Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Verkehrsunfall mit schwer verletzter PKW-Fahrerin

Am Mittwoch, 23. Juni 2021, kam es um 06.30 Uhr auf der Kreissstraße K304 im Kreuzungsbereich Am Raddetal/Vinner Weg zu einem schweren Verkehrsunfall:

Ein 50-jähriger osteuropäischer LKW-Fahrer befuhr mit seinem Sattelzug den Vinner Weg aus Richtung Löningen kommend in Fahrtrichtung Vinnen. Er beabsichtigte, die Kreuzung Vinner Weg/Am Raddetal geradeaus zu überqueren. Dort gilt für ihn das Verkehrszeichen 206 (Stop). Der 50-Jährige ließ zunächst ein von links kommendes Fahrzeug passieren, übersah allerdings dann den von rechts kommenden PKW einer 27-jährigen Frau aus Löningen, welche die Straße Am Raddetal aus Richtung Benstrup kommend in Richtung Augustenfeld befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der PKW der 27-Jährigen herumgeschleudert wurde und in einem angrenzenden Maisfeld zum Stillstand kam. Die Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste mittels hydraulischem Gerät der Freiwilligen Feuerwehr Löningen aus ihrem Wagen geborgen werden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf 22000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell