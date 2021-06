Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Einbruchdiebstahl

Am Dienstag, 22. Juni 2021, zwischen 06.45 und 17.15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Eintritt in eine an der Gehlenberger Hauptstraße gelegenen Wohnung. Sie begaben sich in des Zimmer eines 29-jährigen Mannes aus Friesoythe und entwendeten Bargeld. Auch aus einem weiteren Zimmer einer 31-jährigen Bewohnerin aus Friesoythe wurde ebenfalls Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Tel.-Nr.: (04491) 93160 entgegen.

