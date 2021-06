Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Diebstahl eines Mobiltelefons

Am Freitag, den 18. Juni 2021, zwischen 17.00 und 19.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Verbrauchermarkt in der Großen Straße das Mobiltelefon Apple iPhone 12 mini (Seriennummer: 353017110838643) einer 47-Jährigen aus Steinfeld, welche dieses in ihrem mitgeführten Einkaufskorb abgelegt hatte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Steinfeld unter der Telefonnummer (05492) 960660 entgegen.

Goldenstedt - Diebstahl von Gartendekoration

In der Zeit zwischen Samstag, 19. Juni 2021, 20.00 Uhr, und Montag, 21. Juni 2021, 11.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Bernds Kamp aus dem Vorgarten einer 48-jährigen Geschädigten diverse Dekorationsartikel, u.a. Lampen, Stangen und Figuren. Konkretere Informationen zu diesen Gegenständen liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Goldenstedt unter der Telefonnummer (04444) 967220 entgegen.

Holdorf - Diebstahl von Werkzeug

In der Zeit von Montag, 21. Juni 2021, 18.00 Uhr, und Dienstag, 22. Juni 2021, 06.30 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter auf ein Grundstück im Haselnussweg. Dort öffneten sie gewaltsam einen Baucontainer und entwendeten daraus eine Kabeltrommel, eine 8-stufige Leiter, eine 150 cm lange Wasserwage, sowie eine Schubkarre. Weitere Informationen zu den entwendeten Gegenständen liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Holdorf unter der Telefonnummer (05494) 914200 entgegen.

Holdorf - versuchter Einbruchdiebstahl in Imbiss

In der Zeit zwischen Montag, 21. Juni 2021, 22.30 Uhr, und Dienstag, 22. Juni 2021, 08.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in der Großen Straße das Seitenfenster eines dortigen Imbiss aufzuhebeln. Da dieses misslang, wurde die Scheibe eingeschlagen und die Fensterentriegelung betätigt. Ein Öffnen war dennoch nicht möglich, da das Fenster innen mit mehreren Riegeln zusätzlich gesichert war. Am tatbetroffenen Fenster entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Holdorf unter der Telefonnummer (05494) 914200 entgegen.

Damme - Einbruchdiebstahl in Mensa des Gymnasiums

In der Zeit zwischen Montag, 21. Juni 2021, 14.00 Uhr, und Dienstag, 22. Juni 2021, 07.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in die Mensa des Gymnasiums in der Straße Nordhofe ein. Sie durchwühlten mehrere Räumlichkeiten und entwendeten eine Packung Einweghandschuhe sowie zwei Schlüssel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Damme unter der Telefonnummer (05491) 999360 entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, den 18. Juni 2021, wurde um 21.10 Uhr in der Brandstraße ein 22-Jähriger PKW-Fahrer aus Bakum einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Als er von den Beamten aufgefordert wurde, seine Fahrerlaubnis vorzulegen, gab er an, seinen ausländischen Führerschein im Ausland vergessen zu haben. Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Der 22-Jährige trat jedoch erneut die Fahrt an. Durch die Führerscheinstelle wurde im weiteren zeitlichen Verlauf mitgeteilt, dass der 22-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den 22-Jährigen wurde daraufhin ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Betriebsunfall

Am Dienstag, 22. Juni 2021, kam es gegen 10.10 Uhr in der Straße Am Bahnhof in einem Betrieb für Stalleinrichtungen zu einem Arbeitsunfall: Ein 29-jähriger Mitarbeiter aus Goldenstedt ließ sich in einem Gitterkorb stehend mit einem Gabelstapler auf ca. 4 m Höhe hochfahren, um Lampen in der Halle anzubringen. Hier verlor er offensichtlich das Gleichgewicht und stürzte mitsamt des Gitterkorbes zu Boden. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht.

