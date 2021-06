Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - -Diebstahl eines Pedelecs

Am Sonntag, den 13. Juni 2021, zwischen 04.00 Uhr und 04.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Kampstraße das E-Bike eines 57-Jährigen Cappelners. Das E-Bike ist vom Hersteller VANMOOF. Die Rahmennummer lautet: ASY1022045. Es hat eine Reifengröße von 28 Zoll und verfügt über eine 4-Gang-Nabenschaltung. Weitere Informationen zu dem entwendeten Pedelec liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Cappeln unter der Telefonnummer (04478) 958600 entgegen.

Bakum - Einbruchdiebstahl in Getränkemarkt

Am Dienstag, 21. Juni 2021, zwischen 00.00 und 01.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in einen Getränkemarkt an der Harmer Straße ein und entwendeten die Bargeldkasse, sowie diverse Tabak- und Spirituosenwaren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bakum unter der Telefonnummer (04446) 959710 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pedelec-Fahrer

Am Dienstag, 22. Juni 2021, kam es um 07.50 Uhr auf der Bunner Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 26-jähriger Mann aus Herzlake befuhr mit seinem Pkw die Bunner Straße in Richtung Bundesstraße B68. Dort beabsichtigte er, nach rechts in Richtung Quakenbrück abzubiegen. Er missachtete dabei die Vorfahrt eines 52-jährigen Mannes aus Quakenbrück, der mit seinem Pedelec den Radweg entlang der Bundesstraße B68 in Richtung Essen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß mit Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der Pedelec-Fahrer stürzte auf die Motorhaube und wurde leicht verletzt.

Ermke - Verkehrsunfall mit Pedelec-Fahrerin

Am Dienstag, 22. Juni 2021, kam es um 09.00 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 44-Jähriger aus Syke befuhr mit seinem Transporter die Ringstraße in Ermke. Als er beabsichtigte, nach rechts in die Hauptstraße abzubiegen, übersah er eine von rechts kommende, vorfahrtberechtigte 45-Jährige Pedelec-Fahrerin aus Lindern. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 45-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor.

