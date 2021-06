Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Körperverletzung

Am Montag, den 12. Juni kam es gegen 05.40 Uhr auf der Büscheler Straße zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 20-Jährigen aus Cappeln: Der 20-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad die Büscheler Straße in Richtung Bakum-Ortsmitte. In Höhe der Einmüdung zur Kreisstraße K258 (Harmer Straße) kollidierte er fast mit einem Fußgänger, der, ohne auf den Fahrverkehr zu achten, aus dem Tegelkamp kommend die Büscheler Straße kreuzte. Es kam zu einem kurzen Wortgefecht, dann stieg der Fußgänger in einen schwarzen, stark motorisierten Mercedes Geländewagen mit Deutschem Kennzeichen, welcher mit einer weiteren männlichen Person besetzt war. Der Geländewagen verfolgte den 20-Jährigen. Als das Fahrzeug seine Höhe erreicht hatte, stoppte der Fahrer den Wagen, stieg aus und schlug dem 20-Jährigen ins Gesicht. Die Tathandlung wurde durch den Fahrer eines blauen Transporters beobachtet, der mit seinem Fahrzeug am Tatort stoppte und den Täter aufforderte, die Handgreiflichkeiten einzustellen. Der Täter ließ daraufhin vom Opfer ab, stieg in den dunklen SUV und flüchtete in Richtung Bakum-Ortsmitte. Der Fußgänger wurde durch das Opfer wie folgt beschrieben:

- ca. 1,78 m groß, - ca. 26-27 Jahre alt, - schlanke Figur.

Die Beschreibung vom Fahrers des dunklen Geländewagens lautet wie folgt:

- ca. 30 Jahre alt, - sehr kräftig gebaut, - osteuropäischer Dialekt.

Zeugen, die zur o.a. Zeit etwaige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: (04446) 959710 mit der Polizeistation Bakum in Verbindung zu setzen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 21. Juni 2021, gegen 15.30 Uhr, wurde ein 16-jähriger Jugendlicher aus Vechta, welcher mit seinem Kleinkraftrad die Straße An der Gräfte befuhr, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass er lediglich im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfall

Am Montag, den 21. Juni 2021, kam es gegen 12.00 Uhr auf der Steinfelder Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 35-jährige PKW-Fahrerin aus Osnabrück und eine 57-jährige LKW-Fahrerin aus Steinfeld befuhren die Steinfelder Straße in Fahrtrichtung Steinfeld. Im Streckenverlauf musste die 35-Jährige verkehrsbedingt anhalten. Die 57-Jährige fuhr aufgrund zu geringen Abstandes auf den Pkw der 35-Jährigen auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall

Eine 66-jährige PKW-Fahrerin aus Neuenkirchen-Vörden fuhr von der Seelgenhofstraße kommend in den dortigen Kreisverkehr ein und nahm dabei einem 59-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden, welcher sich mit seinem PKW - aus der Küsterstraße kommend - zu diesem Zeitpunkt bereits im Kreisverkehr befand, die Vorfahrt. Es kam im Kreisverkehr zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Montag, 21. Juni 2021, gegen 17.05 Uhr, kam es im Füchteler Esch zu einem Verkehrsunfall: Ein 47-Jähriger aus Vechta beabsichtigte, mit seinem PKW von der Füchteler Straße in den Füchteler Esch zu fahren. Von links querte in diesem Moment eine vorfahrtsberechtigte 12-jährige Radfahrerin auf dem Radweg den Botenkamp in Richtung Füchteler Straße/Kolleg St. Thomas. Es kam zum Zusammenstoß, wobei das Mädchen stürzte und sich leicht verletzte. Am PKW und am Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Damme - Verkehrsunfall

Am Montag, 21. Juni 2021, kam es gegen 12.40 Uhr auf der Holdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 53-Jährige aus Damme befuhr mit ihrem Pkw die Holdorfer Straße in Richtung Westring. Als sie verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr eine ihr nachfolgende 20-Jährige aus Damme mit ihrem Pkw auf den PKW der 53-Jährigen auf. An beiden PKW entstand Sachschaden. Die 53-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 21. Juni 2021, kam es gegen 13.35 Uhr auf der Brägeler Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 19-Jährige aus Lohne befuhr die Brägeler Straße aus Richtung Lohne kommend in Richtung Bergweg. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Abfallentsorgungsfahrzeugs befuhr zur gleichen Zeit die Brägeler Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Als dieser in einem weiten Bogen mit seinem Müllwagen nach rechts in den Ginsterweg einfuhr, geriet er auf die Gegenfahrbahn und touchierte den Außenspiegel der 19-Jährigen. Hierdurch entstand eine Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 3430 entgegen

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell