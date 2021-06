Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl

Am Montag, 21. Juni 2021, zwischen 06.15 Uhr und 08.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem in der Bürgermeister-Heukamp-Straße abgestellten Bauwagen das Bargeld und den Bundespersonalausweis aus der Geldbörse eines 29-jährigen Mannes aus Löningen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Tel.-Nr.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl von Rollerteilen

In der Zeit zwischen Montag, 21. Juni 2021, 07.50 Uhr und 13.25 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Parkplatz neben dem Sportplatz in der Leharstraße abgestellten Kleinkraftrad eines 16-Jährigen aus Cloppenburg den Vergaser und den Luftfilter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Tel.-Nr.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl einer Geldbörse

Am Freitag, den 18. Juni 2021, zwischen 16.00 und 17.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das Portemonnaie einer 79-Jährigen aus Cloppenburg, welches sich in der Handtasche am Fahrrad befand. Zum konkreten Tatort liegen keine Hinweise vor. Bei dem Portemonnaie handelt es sich um einen Fanartikel des Fußballvereins FC Bayern München. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld auch der Bundespersonalausweis, eine Debitkarte, eine Kreditkarte, sowie der Führerschein der Geschädigten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Tel.-Nr.: (04471) 18600 entgegen.

Emstek - Diebstahl von Werkzeug

In der Zeit zwischen Dienstag, 15. Juni 2021, 20.00 Uhr, und Samstag, 19. Juni 2021, 10.00 Uhr, suchten bislang unbekannte Täter gezielt einen abgelegenen Resthof eines 36-Jährigen aus Emstek in der Straße Im Winklerfeld auf. Dort brachen sie gewaltsam ein Holzrolltor auf und verschafften sich Zugang zur Werkstatt/Lagerraum. Entwendet wurden diverse Akku-Werkzeuge, u.a. - 1 grüne MAKITA Akku-Lampe, - 2 grünen MAKITA Bohrschrauber, - 1 grüne MAKITA Handkreissäge, - 1 grünes MAKITA Akku-Ladegerät, - 1 grünes MAKITA USB-Ladegerät, - 1 grünen MAKITA Exenters-Akkuschleifer, - 2 grüne MAKITA Winkelschleifer - 1 grüne MAKITA Akkuflex. Es liegen derzeit keine Täterhinweise vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Emstek unter der Telefonnummer (04473) 932180 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Diebstahl von Werkzeug

In der Zeit zwischen Samstag, 12. Juni 2021, 00.00 Uhr, und Samstag, 19. Juni 2021, 16.00 Uhr, betraten bislang unbekannte Täter in der Carumer Straße eine Scheune und die darin befindliche Werkstatt. Aus der Werkstatt wurde diverses Werkzeug entwendet, u.a.: - 1 Ladegerät, - 2 Laubpuster. Detailliertere Angaben zu den entwendeten Gegenständen liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Essen (Oldenburg) unter der Telefonnummer (05434) 924700 entgegen.

Cappeln - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, den 21. Juni 2021, wurde gegen 12.00 Uhr, auf der Tenstedter Straße der 26-jährige Fahrer eines PKW aus Cappeln einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass er deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 2,02. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt, seine Fahrerlaubnis sichergestellt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Am Montag, 21. Juni 2021, kam es gegen 11.20 Uhr im Niedrigen Weg zu einem Verkehrsunfall: Ein 64-jähriger Mann aus Höltinghausen befuhr mit seinem PKW den "Speckenweg" und wollte die Straße "Niedriger Weg" in Fahrtrichtung "Eisenbahnstraße" überqueren. Dabei übersah er eine von links kommende, bevorrechtigte 21-jährige Radfahrerin aus Cloppenburg. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin stürzte und sich schwer verletzte. Sie wurde zunächst ambulant versorgt und dann einem Krankenhaus zugeführt.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall

Am Montag, 21. Juni 2021, kam es gegen 13.35 Uhr auf der Straße An der B68 zu einem Verkehrsunfall: Eine 25-Jährige aus Dinklage befuhr mit ihrem Pkw die Bundesstraße B68 von Essen in Richtung Quakenbrück. In Höhe der Kreuzung Eichenallee/Uhlenflucht musste sie wegen eines vorausfahrenden Linksabbiegers abbremsen. Eine ihr nachfolgende 18-Jährige erkannte dieses zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf den PKW der 25-Jährigen auf. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am Montag, den 21. Juni 2021, kam es gegen 12.45 Uhr in der Rotaugenstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 68-Jähriger aus Cloppenburg befuhr mit seinem PKW die Rotaugenstraße und wollte nach rechts in die Felchenstraße einbiegen. Dabei übersah er eine von rechts kommende 26-jährige Fahrradfahrerin aus Cloppenburg, welche verkehrsordnungswidrig den Fußgängerweg und nicht, wie vorgesehen, die Verkehrsstraße benutzte. Es kam zur Kollision, bei der die Fahrradfahrerin stürzte und sich leicht verletzte.

Cloppenburg - nachträglicher Zeugenaufruf nach tödlichem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B72 Höhe Varrelbusch am zurückliegenden Donnerstag, den 17. Juni 2021

Am zurückliegenden Donnerstag, dem 17. Juni 2021, kam es gegen 13.55 Uhr auf der Bundesstraße B72 in Fahrtrichtung Friesoythe in Höhe des Ortsteils Varrelbusch zu einem tragischen Verkehrsunfall: Eine 26-Jährige, schwangere Fahrzeugführerin hatte nach einem Überholmanöver die Kontrolle über ihr PKW-Anhänger-Gespann verloren und geriet beim Wiedereinscheren auf die Gegenfahrbahn, wo der PKW mit einem entgegenkommenden LKW kollidierte (wir berichteten). Ihr 31-jähriger Ehemann, welcher sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Beifahrersitz befand, verstarb noch an der Unfallstelle. Die 26-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Aus den bislang geführten polizeilichen Ermittlungen geht hervor, dass die 26-Jährige unmittelbar bevor es zu dem Unfall gekommen war, einen Bus überholt haben soll. Leider liegen zu dem Bus keine weiteren Informationen vor. Der Fahrer des Busses, sowie sonstige Zeugen, die sich zur genannten Zeit mit ihren Fahrzeugen auf der B72 befunden, den Bus möglicherweise selbst überholt haben oder konkrete Angaben zu dem Fahrzeug machen können werden gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta in Verbindung zu setzen (Tel.: 04471/18600).

